DMI Casa della Musica e il progetto che può diventare fiore all’occhiello di Latina

Notizia in breve

Claudio Paradiso ha passato più di trent’anni a raccogliere, studiare e conservare frammenti della memoria musicale italiana. La DMI e la Casa della Musica stanno lavorando a un progetto che potrebbe diventare un punto di riferimento per la città di Latina. La proposta mira a valorizzare il patrimonio musicale locale attraverso iniziative culturali e spazi dedicati. La realizzazione del progetto è in fase di sviluppo, con un focus sulla promozione e conservazione della storia musicale.