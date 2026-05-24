DMI Casa della Musica e il progetto che può diventare fiore all’occhiello di Latina
Claudio Paradiso ha passato più di trent’anni a raccogliere, studiare e conservare frammenti della memoria musicale italiana. La DMI e la Casa della Musica stanno lavorando a un progetto che potrebbe diventare un punto di riferimento per la città di Latina. La proposta mira a valorizzare il patrimonio musicale locale attraverso iniziative culturali e spazi dedicati. La realizzazione del progetto è in fase di sviluppo, con un focus sulla promozione e conservazione della storia musicale.
Claudio Paradiso da oltre trent’anni raccoglie, studia e conserva frammenti della memoria musicale italiana. Musicista, docente, ricercatore e ideatore del DMI – Dizionario della Musica Italiana, negli anni ha creato un enorme archivio dedicato alla musica, alla registrazione sonora e ai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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