A Castiglioni, il Palazzo Pretorio è un edificio noto a tutti, spesso visitato dai turisti per la sua presenza imponente. Tuttavia, la struttura presenta un problema: l’intonaco che si stacca dai muri, creando l’effetto di un fiore all’occhiello un po’ malandato. La situazione è nota da tempo e, nonostante la sua importanza storica, il palazzo mostra segni di degrado evidente.

A Castiglioni c’è un posto che tutti conoscono e che, diciamolo, fa anche una bella figura quando arrivano i turisti: il Palazzo Pretorio. È lì, bello piazzato in Piazza del Cassero, con dentro Archivio Storico, Biblioteca e Museo. Insomma, roba seria, mica un capanno degli attrezzi. Peccato però che, a guardarlo bene, sto famoso “fiore all’occhiello” abbia qualche petalo un po’. scrostato. L’intonaco viene giù a pezzi e gli infissi non stanno messi proprio come nuovi di fabbrica. Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese torna quindi a battere il chiodo: qualche mese fa, durante il Consiglio comunale, avevano chiesto una cosa semplice semplice – quando si fanno i lavori di manutenzione? La risposta, all’epoca, era stata bella tranquilla: “È tutto previsto”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il fiore all’occhiello? Sì… ma con l’intonaco che casca giù!

