Si perde nei boschi nella notte | 78enne ritrovata all’alba grazie al segnale del cellulare

Una donna di 78 anni è stata trovata all’alba nei boschi di Rieti dopo essere scomparsa nella notte. Le operazioni di ricerca sono durate diverse ore, coinvolgendo anche un elicottero della Guardia di finanza che ha localizzato il segnale del suo cellulare e ha indirizzato i soccorritori sul luogo. La donna è stata recuperata in buone condizioni.

Ore di ricerche tra freddo e buio a Rieti: decisivo l’elicottero della Guardia di finanza che ha rintracciato il segnale del telefono della donna e guidato i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Si perde sul monte Gazzo e passa la notte al freddo, salvo 78enneÈ uscito per cercare delle erbe selvatiche, ma è caduto nella vegetazione senza più riuscire a liberarsi. Va a cercare funghi e si perde nei boschi, ritrovato in serataModena, 17 marzo 2026 – Lieto fine per la vicenda di un escursionista di 74 anni, residente nel Modenese, dato per disperso nel pomeriggio di ieri... Tutti gli aggiornamenti su Si perde nei boschi nella notte 78enne... Temi più discussi: Va a cercare funghi e si perde nei boschi, ritrovato in serata; Si perde nei boschi a Cantalupo nel Sannio: 20enne ritrovato dal soccorso alpino grazie alla rete 112; Si perde nei boschi mentre cerca asparagi, salvato con l'elicottero; Inseguito dai cinghiali, si perde nei boschi di Montecassino: ore di paura per un giovane escursionista. A 17 anni si perde nei boschi per colpa dei cinghiali: salvato dai vigili del fuocoLo spavento è stato forte, con il 17enne che ha spiegato di aver visto nel bosco l’unico luogo in cui rifugiarsi per sentirsi al sicuro. Il tutto sarebbe durato circa un’ora in totale, ma la fortuna ... cacciapassione.com Cassino – Inseguito dai cinghiali nei boschi: minorenne si perde, salvato dai Vigili del FuocoIl giovane escursionista ha condiviso la posizione GPS con il telefono. Ritrovato dopo circa un’ora e mezza di ricerche CASSINO - Momenti di paura nel pomeri ... etrurianews.it L’Antartide perde ghiaccio a ritmo record: la fusione è guidata dal riscaldamento dell’oceano profondo Un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change mostra che la rapida fusione dei ghiacci marini antartici iniziata nel 2015 non è dovuta solo all’atmos - facebook.com facebook Iran, guerra di Trump e paradosso. Teheran perde pezzi e diventa più forte x.com