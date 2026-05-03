Trail runner disperso sul Monte Corvo | ricerche nella notte del soccorso alpino

Un uomo di 72 anni, trail runner residente nella capitale, è scomparso nel pomeriggio di ieri nella zona del monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso. Le squadre di soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo hanno avviato le ricerche immediatamente, proseguendo tutta la notte. Questa mattina, dopo numerose ore di ricerca, l’uomo è stato trovato e recuperato dalle squadre di soccorso.

Un trail runner romano di 72 anni, disperso dal pomeriggio di ieri nella zona del monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, è stato rintracciato dopo una notte di ricerche dal soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo.Le operazioni del Cnsas si sono concluse con esito positivo nella mattinata.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Bufera di neve sul Monte Bregagno: perde l’orientamento nella tormenta a 2100 metri, salvato dal soccorso alpinoAllarme nel primo pomeriggio di sabato sopra il Lago di Como: l’escursionista ha chiamato il 112 mentre era bloccato nella tormenta. Allarme GPS sul monte Belvedere: ricerche sospese dopo il soccorso? Cosa sapere Segnale GPS attivato mercoledì 30 aprile scatena ricerche sul monte Belvedere vicino Conconello. Una raccolta di contenuti Gran Sasso, 72enne ritrovato dopo una notte all’addiaccio sul Monte CorvoRicerche sul Gran Sasso per Mario Di Clemente, 72 anni, disperso nella zona di Monte Corvo dopo un’escursione. In campo Soccorso alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, 118 e carabinieri, con el ... laquilablog.it Gran Sasso, 72enne disperso nell’area di Monte CorvoRicerche sul Gran Sasso per Mario Di Clemente, 72 anni, disperso nella zona di Monte Corvo dopo un’escursione. In campo Soccorso alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, 118 e carabinieri, con el ... laquilablog.it