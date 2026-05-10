L'allenatore ha deciso di cambiare formazione per la partita di Champions League, escludendo il portoghese dal primo minuto e inserendo un difensore centrale al suo posto. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare la linea difensiva, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La formazione titolare è stata rivista rispetto alla recente sfida contro il Sassuolo. La partita si gioca questa sera, con la squadra che cerca di mantenere il piazzamento in zona Champions.

Massimiliano Allegri cambia. Nella gara di stasera contro l’Atalanta il tecnico di Livorno è pronto a varare una formazione diversa per sei undicesimi rispetto a quella che è stata sconfitta domenica a Reggio Emilia. Al Milan serviva una scossa e, se le indicazioni della seduta di ieri pomeriggio saranno confermate questa mattina (quando la squadra proverà a Milanello le palle inattive), scossa. sarà. L’obiettivo è tenere il Diavolo in zona Champions, rispondendo alla vittoria di ieri sera della Juventus a Lecce e tenendo a distanza la Roma, oggi impegnata a Parma. Per pensare al futuro ci sarà tempo dopo il 24 maggio, ma intanto Max ha ribadito che vuole restare sulla panchina rossonera anche la prossima stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri ribalta il Milan: fuori Leao, dentro Gimenez. Tutti i cambi per blindare la Champions

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