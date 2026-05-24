Il Milan ha perso 1-2 contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A. La partita si è giocata alle 20:45 a San Siro. Con questa sconfitta, il Milan si è qualificato fuori dalla prossima Champions League. La squadra ha subito due gol nel primo tempo, mentre ha segnato un solo gol nel secondo tempo. La stagione si conclude con il Milan in quarta posizione in classifica.

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari di Serie A 1-2: rossoneri fuori dalla Champions League | LIVE News

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AC Milan 1 - 0 Cagliari | Italy Serie A 2025/26 Season | AC Milan Football Players Current Age

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