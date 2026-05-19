Pellegatti | Per il Milan un’annata è trionfale solo se si vince La società non ha aiutato Allegri

Da pianetamilan.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pellegatti ha commentato la stagione del Milan, affermando che per il club un’annata può considerarsi trionfale solo se si ottiene un titolo. Ha inoltre criticato la società, sostenendo che non ha fornito il supporto necessario a mister Allegri. La qualificazione in Champions League, secondo Pellegatti, non rappresenta un obiettivo da celebrare, portando a una riflessione sui risultati e sulle scelte fatte durante l’anno.

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L'obiettivo dichiarato del Milan dall'inizio della stagione è sempre rimasto lo stesso: la qualificazione in Champions League. Un presupposto che ha polarizzato il dibattito. Da una parte c'è chi sostiene che un club come il Diavolo debba sempre puntare a vincere, mentre dall'altra chi pensa che i tempi d'oro siano finiti e che il quarto posto sia un traguardo più che rispettabile. Come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo. I rossoneri non partono più da favoriti ai nastri di partenza, ma questo non significa adattarsi alla mediocrità: i tifosi non chiedono di vincere a tutti i costi, ma almeno di provarci fino all'ultimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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