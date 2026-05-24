Dirigente della Ecofox trovato senza vita nell' auto | cordoglio per la scomparsa di Claudio Pepe
Un uomo di 73 anni, ex dirigente di una grande azienda energetica e consigliere delegato di una società, è stato trovato senza vita nell’auto a Vasto, nella zona di Punta Penna. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato sconcerto tra la comunità locale. La salma è stata recuperata dai soccorritori e trasferita presso l’obitorio. Le forze dell’ordine stanno ascoltando eventuali testimoni.
Sgomento a Vasto per la scomparsa di Claudio Pepe, 73 anni, ex dirigente Eni e consigliere delegato della Eco Fox srl, che si trova nella zona di Punta Penna. L'uomo è stato trovato senza vita giovedì scorso nella sua auto parcheggiata nei pressi del cimitero di San Pietro al Tanagro, in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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L’ingegner Claudio Pepe, 73 anni, dirigente della Ecofox di Vasto, è stato trovato morto, nei pressi del cimitero nel suo paese in Campania, all’interno della propria auto #Chieti #Cronaca facebook