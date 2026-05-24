Dirigente della Ecofox trovato senza vita nell' auto | cordoglio per la scomparsa di Claudio Pepe

Notizia in breve

Un uomo di 73 anni, ex dirigente di una grande azienda energetica e consigliere delegato di una società, è stato trovato senza vita nell’auto a Vasto, nella zona di Punta Penna. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato sconcerto tra la comunità locale. La salma è stata recuperata dai soccorritori e trasferita presso l’obitorio. Le forze dell’ordine stanno ascoltando eventuali testimoni.