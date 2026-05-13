Finisce in tragedia la scomparsa di un 73enne | trovato senza vita nel canale

Le ricerche di un uomo di 73 anni scomparso da ieri a Gatteo si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo senza vita nel canale. La notizia ha portato alla sospensione delle operazioni di ricerca, che erano state avviate immediatamente dopo la sua scomparsa. Le forze dell'ordine stanno valutando le circostanze e le eventuali cause del decesso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

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Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di un uomo di 73 anni, residente a Gatteo, di cui si erano perse le tracce da ieri, martedì. Il corpo senza vita del pensionato è stato ripescato questa mattina, intorno alle 10, dalle acque del canale Emiliano Romagnolo, proprio nel territorio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un volo terribile poi la tragedia: uomo senza vita trovato nel vano scaleSquadra Mobile e scientifica sono subito giunti sul posto e hanno scoperto che la vittima era un 33enne marocchino, in Italia senza fissa dimora e... Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiumeDramma, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a... Temi più discussi: Lite finisce in tragedia, morto un 64enne per arresto cardiaco dopo una brutale aggressione: fermato per omicidio un 49enne; Taranto, lite in piazza Fontana finisce in tragedia: morto 35enne accoltellato; Scatta l’ergastolo se il furto in villa finisce in tragedia; La gita in bici con gli amici finisce in tragedia. Muore ciclista di 82 anni. #ricordiamodomani #11maggio 1920 Lo sciopero dei minatori d. Sulcis che rivendicano migliori condizioni di lavoro e salario adeguato, finisce in tragedia! Durante la manifestazione, i militari dell'ordine pubblico sparano sugli operai!..7 i morti, 26 i feriti! Eccidi x.com Il figlio di Iroh non muore mai e Iroh finisce per diventare Signore del Fuoco. Può Aang comunque sconfiggere la Nazione del Fuoco? - reddit.com reddit Tragedia nel Veneziano: minivan si ribalta e finisce in un canale a Chioggia, tre mortiAlle prime luci dell’alba di oggi, un grave incidente stradale ha sconvolto la località di Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel Veneziano. Un ... laprimapagina.it Tragedia a Chioggia, un minivan con 9 lavoratori finisce in un canale: tre morti, il video del recuperoA perdere la vita nell’incidente di questa mattina a Chioggia, dove un minivan con nove lavoratori a bordo è finito in un canale, sarebbero stati il conducente del mezzo, 33 anni, e due braccianti 25e ... virgilio.it