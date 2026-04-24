Trovato senza vita nell’orto Lavorava con la motozappa L’allarme della moglie

Un pensionato di Massa Marittima è stato trovato senza vita nell’orto che coltivava per hobby lungo la strada consortile vicino alle Fonti di Bufalona. La scoperta è avvenuta mercoledì sera, quando la moglie ha dato l’allarme. L’uomo lavorava con la motozappa prima di essere trovato senza vita in un’area adiacente alla sua proprietà. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

MASSA MARITTIMA Tragica fine di un pensionato massetano trovato morto, nella serata di mercoledì, in un appezzamento di terreno, destinato a orto che coltivava per hobby nelle adiacenze delle Fonti di Bufalona, lungo la strada consortile che collega varie zone fino al confine con Suvereto. Tauro Turacchi, 78 anni, pensionato, originario di Sassofortino, sposato e residente a Massa Marittima, dalle parti di via Berlinguer, stava lavorando con la sua motozappa in questo appezzamento di terreno per la preparazione in vista della posa delle piantine che tradizionalmente si usa mettere a dimora in questo periodo dell’anno. Quando, probabilmente,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato senza vita nell’orto. Lavorava con la motozappa. L’allarme della moglie Notizie correlate Stroncato da un malore a 56 anni, trovato senza vita dalla mogliePietrasanta (Luccaa), 25 febbraio 2026 – Il loro amore era nato per caso, come nelle favole più belle e imprevedibili. Piacenza, 85enne trovato senza vita: ordinanza di custodia cautelare per moglie e figlio(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sulla morte dell’85enne trovato senza vita nella sua abitazione il 25 ottobre 2025. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mezzago, trovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso; Trovato senza vita nell’orto. Lavorava con la motozappa. L’allarme della moglie; Ritrovato nell'Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da Mezzago; Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio. Trovato senza vita nell’orto. Lavorava con la motozappa. L’allarme della moglieLa vittima è Tauro Turacchi, 78 anni, infermiere in pensione nella miniera. E’ stato trovato nel terreno che aveva in affitto nella serata di mercoledì. lanazione.it «C’è un cadavere in acqua»: un uomo trovato senza vita nel fiumeUomo di 67 anni trovato senza vita nel Noncello a Pordenone dopo un intervento di soccorso con vigili del fuoco ed elicottero. nordest24.it Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco Dolci continua su: https://www.fanpage.it/milano/profanata-tomba-pamela-genini-trovato-un-capello-biondo-a-casa-dellex-francesco-dolci/ https://www.fanpage.it/ - facebook.com facebook Streptococco trovato nel dente di una mummia boliviana cambia la storia della scarlattina x.com