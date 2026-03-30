Bufera su Cavalletti alimenti scaduti e allaccio irregolare alla rete elettrica | attività sospesa

Una pasticceria di lunga data nel quartiere Parioli è stata sottoposta a un controllo approfondito che ha portato alla sospensione delle attività. Durante l’ispezione sono stati trovati alimenti scaduti e un allaccio irregolare alla rete elettrica. Sono stati inoltre individuati sistemi di videosorveglianza installati senza autorizzazione e condizioni igienico-sanitarie considerate inadeguate.

Bufera su Cavalletti. Alla storica pasticceria romana di viale Parioli, celebre per il suo dolce millefoglie, sono state infatti contestate alcunegravi irregolarità, tra cui scarse condizioni igieniche, uso di alimenti scaduti e soprattutto un allaccio abusivo alla rete elettrica tra marzo 2022 e marzo 2024 che avrebbe causatoun danno di circa 360 mila euro. Come riportaLa Repubblica,tutto è partito da un controllo eseguito dai carabinieri della stazione Parioli, coadiuvati dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal personale di Areti, fornitore di energia elettrica. L’ispezione ha... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bufera su Cavalletti, alimenti scaduti e allaccio irregolare alla rete elettrica: attività sospesa Articoli correlati Belmonte Mezzagno, in casa avevano un allaccio abusivo alla rete elettrica: nove denuncePotevano tenere accesi tutti gli elettrodomestici, tra tv, lavatrici, condizionatori e altro ancora, ma i loro contatori non segnavano alcun consumo. Data center AWS in Europa: allaccio alla rete elettrica bloccato, investimenti a rischio e attesa fino a 7 anni.La crescita dei data center di Amazon Web Services (AWS) in Europa è ostacolata da tempi di connessione alla rete elettrica che possono arrivare a...