Due dipendenti su sei in nero | sospesa l' attività di un ristoratore brindisino

Nella serata di sabato 7 marzo, il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi ha svolto controlli nel settore della ristorazione. Durante le verifiche sono emerse irregolarità riguardanti il personale, con due dipendenti su sei trovati in nero. Di conseguenza, è stata sospesa l’attività di un ristoratore brindisino, che ora rischia sanzioni e ulteriori accertamenti.

Controllo effettuato nella serata di sabato dall‘Ispettorato territoriale del lavoro. Inflitte sanzioni per un totale pari a 6.400 euro BRINDISI - Nella serata di sabato 7 marzo, il personale ispettivo dell‘Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi ha effettuato un’attività di vigilanza che ha interessato il settore della ristorazione. Le verifiche hanno consentito di accertare che una delle attività ispezionate impiegava lavoratori non regolarizzati, in particolare sono risultati “in nero” 2 dipendenti su 6 lavoratori presenti. Oltre a disporre la chiusura temporanea, gli ispettori hanno provveduto a irrogare la somma aggiuntiva di 2.500 euro e le maxisanzioni per lavoro nero, dell’importo di 1. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

