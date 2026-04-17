Un infortunio ha colpito l’attaccante che gioca in un club del Medio Oriente, causandogli una frattura. L’incidente si è verificato durante una partita ufficiale, portandolo a interrompere l’attività agonistica. La diagnosi ha confermato il danno osseo, e lo stop potrebbe prolungarsi, mettendo fine alla sua stagione attuale. L’atleta, che fa parte della Nazionale Italiana, dovrà affrontare un lungo percorso di recupero.

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© Calcionews24.com - Infortunio Retegui, c’è frattura! Stagione finita per l’attaccante dell’Al-Qadsiah: uno stop che può avere ripercussioni anche sul suo futuro

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Grave infortunio per Mateo Retegui: nell’ultima partita del suo Al-Qadsiah contro l’Al-Shabab, l’attaccante della Nazionale italiana ha riportato una frattura alla tibia della gamba sinistra. Saranno almeno 2 i mesi di stop per l’ex attaccante di Genoa e Atalanta, l x.com