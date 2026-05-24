Il modello 730 precompilato, fornito dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta una sintesi dei dati fiscali del contribuente. È possibile modificarlo entro i termini stabiliti, inserendo eventuali spese o redditi non inclusi. La versione precompilata può richiedere interventi manuali per correggere o integrare le informazioni. La scelta di modificare il modello dipende dalle specifiche esigenze fiscali del contribuente e dalla completezza dei dati forniti dall’Agenzia.

Il modello 730 precompilato è un’istantanea che l’ Agenzia delle Entrate scatta sulla vita del contribuente, ma è un’immagine spesso sfocata che richiede una messa a fuoco manuale. Accettarlo senza verifich e entro la scadenza finale del 30 settembre è una tentazione forte, alimentata dalla promessa di saltare la giungla dei controlli documentali, ma nasconde un prezzo salato in termini di mancati rimborsi. La bozza fornita dal Fisco è, per sua natura, un semilavorato: pur attingendo da una rete imponente di database che include banche, farmacie, cliniche e assicurazioni, il sistema non è in grado di agganciare autonomamente detrazioni soggettive complesse, oneri sostenuti per i familiari a carico in situazioni non lineari o dati che presentano incongruenze temporali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dichiarazione dei redditi precompilata, le regole per modificarla e quando conviene

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OCCHIO A MODIFICARE il 730 PRECOMPILATO: ecco perchè può costarti CARO!

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