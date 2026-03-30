Precompilata 2026 le novità sul modello 730 disponibile ad aprile | come cambia la dichiarazione dei redditi

Il modello 730 precompilato per il 2026 sarà disponibile a partire dal 30 aprile. La versione online del documento consentirà ai contribuenti di consultare e inviare la dichiarazione dei redditi senza dover compilare manualmente tutte le sezioni. Le novità riguardano principalmente le modalità di accesso e di aggiornamento dei dati, con alcune modifiche che entreranno in vigore per semplificare il processo fiscale.

Il modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2026 sarà a disposizione dal 30 aprile. Ci sono diverse novità in arrivo sull'Irpef, previste dal governo Meloni con l'ultima legge di bilancio: sale la detrazione per lavoro dipendente,. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Modello 730/2026: tutte le novità su bonus e detrazioni nella dichiarazione dei redditiCon l’introduzione del modello 730/2026 e il recente provvedimento attuativo datato 27 febbraio, prende il via la nuova stagione delle dichiarazioni... Modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2026, scadenza e novità per bonus e detrazioniDalle bozze dei modelli della dichiarazione dei redditi 2026 che l’Agenzia delle Entrate ha reso note si inizia a comprendere come si dovranno...