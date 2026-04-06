Incendio nella dimora di Carlo Porta | devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel Milanese

Lunedì 6 aprile, durante il giorno di Pasquetta, si è sviluppato un incendio che ha interessato Villa Sioli, una struttura risalente al XVII secolo situata nel parco di Senago, in provincia di Milano. L’incendio ha provocato danni significativi alla dimora storica, causando la distruzione di una parte della villa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Danni incalcolabili per il patrimonio storico di Senago. Un violento incendio ha colpito lunedì 6 aprile, Pasquetta, Villa Sioli, lo storico complesso del XVII secolo situato all'interno del parco cittadino. L'edificio, simbolo della cultura locale e antica dimora che ospitò anche il celebre poeta Carlo Porta, è stato avvolto dalle fiamme mentre sono in corso i lavori di riqualificazione per trasformarlo nella nuova sede del Municipio. La prima chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata intorno alle 16. Quello che inizialmente sembrava un principio d'incendio all'interno dei locali in ristrutturazione si è rapidamente trasformato in un rogo di vaste proporzioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Villa Mussolini, via libera anche dal consiglio comunale: autorizzato l’acquisto della storica dimoraL’assemblea approva la delibera per l’acquisizione delle quote di Riminicultura, avviando l’iter verso il rogito definitivo per la nascita di un... Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO