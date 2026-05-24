La premier ha condannato l'attacco con un missile balistico ipersonico contro l'Ucraina, esprimendo solidarietà alla popolazione colpita. La condanna riguarda l'uso di questa arma e la violazione del territorio ucraino. La dichiarazione è arrivata in seguito all’attacco militare, senza ulteriori dettagli su possibili risposte o iniziative. Nessuna notizia di eventi successivi o interventi ufficiali di altri enti in merito.

La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua solidarietà nei confronti della popolazione ucraina dopo l'attacco della Russia effettuato col potente missile balistico ipersonico Oreshnik. "Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'attacco della Russia a Kiev contraddistinto dall'utilizzo del potente missile balistico ipersonico Oreshnik. "La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Determinati a lavorare per una pace giusta". Meloni condanna l'attacco russo

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