Attacco Trump a Meloni Schlein condanna | Italia Paese sovrano

Un nuovo scontro tra figure politiche ha attirato l'attenzione. Un ex presidente ha criticato pubblicamente un leader italiano, suscitando reazioni da parte di un'altra esponente politica, che ha risposto con una dichiarazione di condanna. La discussione riguarda affermazioni fatte sui social media e le rispettive prese di posizione sulle relazioni internazionali e la sovranità. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e comunicazioni pubbliche tra i protagonisti.

“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone e voglio dire che l’Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara, l’Italia ripudia la guerra”. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nell’aula della Camera. “Nessuno può permettersi di minacciare il nostro governo”. “Nessun Capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco Trump a Meloni, Schlein condanna: “Italia Paese sovrano” Conferenza Meloni, dal referendum, al colle, a Trump: tutte le risposte della Premier Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: “Ferma condanna per attacco alla premier”. Renzi: “Scaricata dal suo guru”Dopo il durissimo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, arrivano le prime reazioni del mondo politico. Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai, Conte e Schlein: “Meloni non sapeva dell’attacco all’Iran, altro che amicizia con Trump”