Lite in strada | ferito gravemente al collo con bottiglia rotta è in prognosi riservata

Ieri sera, intorno alle 21:30, un uomo di 46 anni è stato colpito al collo con una bottiglia rotta in via Il Prato, vicino a Porta al Prato. La lite è avvenuta in strada e il ferito è stato subito soccorso. Attualmente si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche necessarie.

Un uomo di 46 anni è stato ferito gravemente al collo, con una bottiglia rotta, ieri sera, venerdì 17 aprile, in via Il Prato, zona Porta al Prato, intorno alle 21:30.Sul posto, dopo lo scattare dell'allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 in ambulanza - che hanno ricoverato la vittima in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze: ferito al collo con vetro di bottiglia in via del Prato. Ricoverato in prognosi riservata. Arrestato l’aggressoreFIRENZE – Uno è in prognosi riservata con un taglio al collo causato da un vetro rotto di bottiglia. Sondrio, lite tra stranieri: uno ferito al collo con mannaiaUn’aggressione violenta, consumata in strada in pieno giorno, ha seminato allarme nel centro di Sondrio nel primo pomeriggio di ieri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lite in strada tra due uomini, ferito alla mano con un taglierino finisce al pronto soccorso; Dopo la lite le coltellate. Ferito 32enne; RUBIERA. LITE IN STRADA TRA 2 CAMIONISTI FINISCE A COLTELLATE: UN FERITO GRAVE; Rissa in Oltretorrente, ferito con una bottiglia: denunciato un 44enne. Lite in strada degenera, uomo ferito alla gola con un vetro: è graveFirenze, 18 aprile 2026 – È finita nel sangue una lite tra due uomini scoppiata ieri sera a Firenze, in via il Prato, intorno alle 21,30, con un 46enne ferito gravemente alla gola e un 34enne ... lanazione.it Firenze, lite in strada in via Il Prato: 46enne ferito al collo con vetro rotto, è graveÈ successo venerdì sera a Firenze verso le 21,30, in via Il Prato. Due feriti, arrestato un uomo ... corrierefiorentino.corriere.it Il 17enne era stato accerchiato e picchiato dopo una lite iniziata in un locale di Novafeltria (RN) facebook Brindisi, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto x.com