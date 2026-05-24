Derby infinito il Toro rimonta due gol alla Juve All’Olimpico finisce 2-2 | gol e highlights

Da torinotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il derby tra Torino e Juventus si è concluso con un pareggio 2-2 all’Olimpico. La Juventus era in vantaggio di due gol dopo un’ora di gioco, ma il Torino è riuscito a rimontare negli ultimi minuti. La partita ha visto due reti per parte, con gol e highlights evidenti nel secondo tempo. La Juventus ha mantenuto il vantaggio fino a poco prima del termine, poi il Torino ha segnato due volte per pareggiare.

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Sembrava finita dopo un’ora di gioco, con la Juventus avanti di due reti e padrona del Derby della Mole. Invece il Torino ha trovato forza, carattere e orgoglio per riaprire tutto e chiudere la stagione con un pareggio pesante nel sapore e nell’umore. Finisce 2-2 il derby dell’Olimpico Grande. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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