Derby infinito il Toro rimonta due gol alla Juve All’Olimpico finisce 2-2 | gol e highlights
Il derby tra Torino e Juventus si è concluso con un pareggio 2-2 all’Olimpico. La Juventus era in vantaggio di due gol dopo un’ora di gioco, ma il Torino è riuscito a rimontare negli ultimi minuti. La partita ha visto due reti per parte, con gol e highlights evidenti nel secondo tempo. La Juventus ha mantenuto il vantaggio fino a poco prima del termine, poi il Torino ha segnato due volte per pareggiare.
Sembrava finita dopo un’ora di gioco, con la Juventus avanti di due reti e padrona del Derby della Mole. Invece il Torino ha trovato forza, carattere e orgoglio per riaprire tutto e chiudere la stagione con un pareggio pesante nel sapore e nell’umore. Finisce 2-2 il derby dell’Olimpico Grande. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Il Toro stende il Sassuolo in rimonta: all’Olimpico finisce 2-1. Gol e highlightsIl Torino ha vinto 2-1 contro il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino, grazie a una rimonta.
Playoff di serie B: il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia: il 2-2 ipoteca la finalissimaNel match di playoff di serie B tra Juve Stabia e Monza, la squadra ospite è riuscita a recuperare uno svantaggio di due gol, portando il risultato...
Temi più discussi: Qui Toro, Cairo: Vincere il derby e togliere la Champions alla Juve? Sarebbe il regalo più bello; Verso Torino-Juventus – Distinti sold out, all'Olimpico resta la tribuna laterale; Qui Toro - Il club granata chiama a raccolta i tifosi prima del derby con la Juventus; Derby della Mole, il Torino chiarisce sul divieto dei colori bianconeri nei Distinti: il comunicato.
Sospendete il derby, panico Toro-Juve: Locatelli sotto la curva, c'entra il tifoso feritoPrima del derby, alcuni gruppi appartenenti alle due tifoserie hanno cercato il contatto nei pressi dello stadio: i supporter bianconeri chiedono di non giocare ... tuttosport.com
Claudio Zuliani. . RASSEGNA STRAMBA 15-5-2026 Caos derby, ci rimettono i tifosi SI GIOCA ALLE 12.00 DOMENICA Al Milan scende in campo Cardinale per convincere Allegri Spalletti gioca con Vlahovic e altri 10 #rassegnastramba #juventus #fig facebook
Derby da brividi: Juventus all’ultima chiamata Champions, il Toro sogna lo sgambettoTorino e Juventus si preparano a chiudere il campionato con il match più sentito della città. Domenica 24 maggio, alle 20.45, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà un Derby della Mole dal peso eno ... torinotoday.it