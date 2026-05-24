Derby infinito il Toro rimonta due gol alla Juve All’Olimpico finisce 2-2 | gol e highlights

Notizia in breve

Il derby tra Torino e Juventus si è concluso con un pareggio 2-2 all’Olimpico. La Juventus era in vantaggio di due gol dopo un’ora di gioco, ma il Torino è riuscito a rimontare negli ultimi minuti. La partita ha visto due reti per parte, con gol e highlights evidenti nel secondo tempo. La Juventus ha mantenuto il vantaggio fino a poco prima del termine, poi il Torino ha segnato due volte per pareggiare.