Playoff di serie B | il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia | il 2-2 ipoteca la finalissima

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di playoff di serie B tra Juve Stabia e Monza, la squadra ospite è riuscita a recuperare uno svantaggio di due gol, portando il risultato sul 2-2. I gol sono stati segnati nel secondo tempo, con i marcatori Mosti e Okoro che hanno portato avanti le rispettive squadre. La partita si è conclusa con il Monza che ha ipotecato la qualificazione alla finalissima, grazie alla rimonta e alle reti di Carboni e Delli Carri. La formazione della Juve Stabia ha adottato un modulo 3-5-2.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Juve Stabia-Monza 2-2 RETI: 12' st Mosti, 23' st Okoro, 32' st Carboni, 44' st Delli Carri. JUVE STABIA (3-5-2) Confente 5.5; Diakitè 6, Giorgini 6, Bellich 6.5; Ricciardi 6 (37' ost Carissoni sv), Mosti 6.5 (21' st Pierobon 6), Leone 6.5, Correia 6, Cacciamani 7; Gabrielloni 6 (21' st Zeroli 6), Okoro 6.5 (28' st Candellone 6). In panchina Boer, Varnier, Dalle Mura, Ciammaglichella, Torrasi, Maistro, Burnete. Mannini. Allenatore: Abate 6.5. MONZA (3-4-2-1) Thiam 6; Ravanelli 5 (28' st Delli Carri 6.5), Carboni 6.5, Lucchesi 6; Birindelli 5.5, Pessina 6, Obiang 6, Azzi 5 (16' st Bakoune 6); Dani Mota 6 (28' st Caso 6), Hernani 6; Cutrone 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

playoff di serie b il monza rimonta due gol alla juve stabia il 2 2 ipoteca la finalissima
© Feedpress.me - Playoff di serie B: il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia: il 2-2 ipoteca la finalissima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pallavolo, semifinale playoff: Numia vince in rimonta, parla Pietrini

Video Pallavolo, semifinale playoff: Numia vince in rimonta, parla Pietrini

Sullo stesso argomento

Monza-Juve Stabia 2-2: la rimonta brianzola che cambia i playoffCuore Monza, beffa Juve Stabia: l’analisi tattica del 2-2 che ipoteca la finale Un pareggio che ha il sapore amaro della beffa per gli uomini di...

Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro sono le semifinali dei playoff di Serie B: calendario e tabelloneDefinite le semifinali dei playoff di Serie B: la Juve Stabia ha eliminato il Modena, il Catanzaro ha travolto l'Avellino.

playoff di playoff di serie bSerie B, il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia nell'andata della semifinale playoffInizia il programma delle semifinali dei playoff di Serie B. Il quadro si apre con la sfida a Castellammare tra la Juve Stabia e il Monza. La squadra di Bianco arriva direttamente in semifinale in vir ... corrieredellosport.it

playoff di playoff di serie bPlayoff Serie B, il pronostico di Juve Stabia-MonzaI playoff di serie B, archiviato il turno preliminare, entrano nel vivo. Oggi l’andata della prima semifinale con la Juve Stabia che ospita il Monza in attesa di restituire poi la visita tra tre giorn ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web