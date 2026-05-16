Playoff di serie B | il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia | il 2-2 ipoteca la finalissima

Nel match di playoff di serie B tra Juve Stabia e Monza, la squadra ospite è riuscita a recuperare uno svantaggio di due gol, portando il risultato sul 2-2. I gol sono stati segnati nel secondo tempo, con i marcatori Mosti e Okoro che hanno portato avanti le rispettive squadre. La partita si è conclusa con il Monza che ha ipotecato la qualificazione alla finalissima, grazie alla rimonta e alle reti di Carboni e Delli Carri. La formazione della Juve Stabia ha adottato un modulo 3-5-2.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui