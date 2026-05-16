Playoff di serie B | il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia | il 2-2 ipoteca la finalissima
Nel match di playoff di serie B tra Juve Stabia e Monza, la squadra ospite è riuscita a recuperare uno svantaggio di due gol, portando il risultato sul 2-2. I gol sono stati segnati nel secondo tempo, con i marcatori Mosti e Okoro che hanno portato avanti le rispettive squadre. La partita si è conclusa con il Monza che ha ipotecato la qualificazione alla finalissima, grazie alla rimonta e alle reti di Carboni e Delli Carri. La formazione della Juve Stabia ha adottato un modulo 3-5-2.
Juve Stabia-Monza 2-2 RETI: 12' st Mosti, 23' st Okoro, 32' st Carboni, 44' st Delli Carri. JUVE STABIA (3-5-2) Confente 5.5; Diakitè 6, Giorgini 6, Bellich 6.5; Ricciardi 6 (37' ost Carissoni sv), Mosti 6.5 (21' st Pierobon 6), Leone 6.5, Correia 6, Cacciamani 7; Gabrielloni 6 (21' st Zeroli 6), Okoro 6.5 (28' st Candellone 6). In panchina Boer, Varnier, Dalle Mura, Ciammaglichella, Torrasi, Maistro, Burnete. Mannini. Allenatore: Abate 6.5. MONZA (3-4-2-1) Thiam 6; Ravanelli 5 (28' st Delli Carri 6.5), Carboni 6.5, Lucchesi 6; Birindelli 5.5, Pessina 6, Obiang 6, Azzi 5 (16' st Bakoune 6); Dani Mota 6 (28' st Caso 6), Hernani 6; Cutrone 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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