Il Toro stende il Sassuolo in rimonta | all’Olimpico finisce 2-1 Gol e highlights
Il Torino ha vinto 2-1 contro il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino, grazie a una rimonta. La partita si è conclusa con il Toro che ha segnato due gol dopo essere stato in svantaggio. Sono stati segnati gol e sono stati mostrati gli highlight dell'incontro. La squadra ha reagito allo svantaggio e ha ottenuto la vittoria in casa.
Il Torino mostra carattere, reagisce allo svantaggio e conquista una vittoria in rimonta che accende l’entusiasmo dell’Olimpico Grande Torino. Nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A, i granata superano 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Simeone e Pedersen, ribaltando il gol iniziale.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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