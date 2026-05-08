Il Toro stende il Sassuolo in rimonta | all’Olimpico finisce 2-1 Gol e highlights

Il Torino ha vinto 2-1 contro il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino, grazie a una rimonta. La partita si è conclusa con il Toro che ha segnato due gol dopo essere stato in svantaggio. Sono stati segnati gol e sono stati mostrati gli highlight dell'incontro. La squadra ha reagito allo svantaggio e ha ottenuto la vittoria in casa.

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Il Torino mostra carattere, reagisce allo svantaggio e conquista una vittoria in rimonta che accende l’entusiasmo dell’Olimpico Grande Torino. Nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A, i granata superano 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Simeone e Pedersen, ribaltando il gol iniziale.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sassuolo rimonta e stende il Cagliari: Pinamonti decide il 2-1Il Sassuolo ha consolidato la propria posizione di salvezza superando per 2-1 il Cagliari nel match disputato al Mapei Stadium il 6 aprile 2026. Gol olimpico al Mazza: l’Ars et Labor stende il SanpaimolaUn calcio d’angolo magistrale ha deciso il destino del confronto tra Ars et Labor e Sanpaimola, disputato nel campo del Mazza, dove i padron di casa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Toro stende il Sassuolo in rimonta: all’Olimpico finisce 2-1. Gol e highlights; L’Udinese stende il Torino: 2-0 con Ehizibue e Kristensen; LIVE Serie A - Torino-Sassuolo 2-1 (88') - Pedersen porta avanti il Toro al 71'; Rimonta Toro, Simeone e Pedersen mettono al tappeto il Sassuolo. Il Toro stende il Sassuolo in rimonta: all’Olimpico finisce 2-1. Gol e highlightsIl Torino mostra carattere, reagisce allo svantaggio e conquista una vittoria in rimonta che accende l’entusiasmo dell’Olimpico Grande Torino. Nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A, i ... torinotoday.it Barcellona a valanga sul Betis: Flick a +4 sul Real. Un ex Toro stende SimeoneBene anche il Villarreal che all'Estadio de la Ceramica batte 2-0 il Getafe, con le reti, una per tempo, dell'ex Inter Buchanan e di Mikautadze. In mezzo l'espulsione di Milla tra gli ospiti. Con ... tuttosport.com Oroscopo Mensile per il Toro di Maggio 2026. reddit