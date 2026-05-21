Arbitro Torino Juve | designato il fischietto del Derby della Mole

È stato ufficialmente scelto l’arbitro che dirigerà il derby della Mole tra Torino e Juventus. La partita, che rappresenta un momento cruciale per le ambizioni della squadra in corsa per la qualificazione in Champions League, si svolgerà nelle prossime settimane. La designazione del fischietto è stata comunicata dalle autorità sportive e sarà il primo confronto tra le due squadre con questa direzione arbitrale. La decisione riguarda un arbitro con precedenti esperienze in incontri di questa rilevanza.

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