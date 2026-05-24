Il team bergamasco ha perso 1-0 contro il Moncalieri nella finale di Serie C a Roma, senza ottenere la promozione in Serie B. La squadra si è detta “orgogliosa per la prestazione e l’annata”. La partita si è conclusa con la vittoria delle piemontesi, che hanno conquistato il titolo. La sconfitta ha chiuso la stagione senza l’obiettivo della promozione per il club bergamasco.

CALCIO FEMMINILE. Nella finale di Serie C, a Roma, le piemontesi vincono 1-0. Il club bergamasco: «Orgogliosi per la prestazione e l’annata». Lacrime Orobica Calcio Bergamo: in Serie B va il Moncalieri. È questo il verdetto della finale del campionato di Serie C femminile, che si è svolta a Roma. Si ferma dunque all’ultimo respiro il grande sogno delle bergamasche di Marianna Marini, che speravano di risalire dopo un solo anno di purgatorio. Finisce 1-0 per le piemontesi, che colpiscono dopo 25 minuti: grande azione della capitana piemontese Gueli sulla sinistra e cross vincente per Repetti, che batte Demarchi. L’Orobica ci prova, e la grande occasione per il pareggio arriva su un corner di Giorgia De Vecchis all’ultimo minuto, che ha trovato pronta l’estremo difensore Milone, tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Delusione Orobica: ko in finale con il Moncalieri, niente promozione in Serie B

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