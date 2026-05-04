Serie D | al Buitoni anche il Camaiore esce indenne Sansepolcro altra delusione Niente vittoria per Palazzi

Nel match di Serie D giocato al Buitoni, il Camaiore ha concluso senza subire reti, mentre il Sansepolcro ha pareggiato senza segnare. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, con entrambe le squadre che hanno mantenuto la porta inviolata. Nel Sansepolcro, l’allenatore ha scelto un modulo 4-3-2-1 e ha inserito alcuni cambi nel corso del secondo tempo. Il risultato ha confermato la mancanza di vittorie per la squadra di casa nelle ultime partite.

SANSEPOLCRO 0 CAMAIORE 0 SANSEPOLCRO (4-3-2-1): Ermini; Omohonria, Borgo, Adreani, Di Paola; Testerini (15’ st Pieracci), L. Belli (43’ st Spini), Salvadori; Stumpo, Barculli; Alunni (37’ st Benvenuti). All. Mario Palazzi. CAMAIORE (3-4-2-1): Pierallini; Accorsini, Ficini, A. Belli; Raineri (17’ st Rolla), Grilli (11’ st Luciani), Macchi (31’ st Velani), Ferracuti; Marcucci (42’ st Bartelloni), Bigica; Bongiorni (23’ st Usseglio Viretta). All. Stefano Turi. Arbitro: Dallagà di Rovigo. SANSEPOLCRO – Nemmeno all’ultima giornata, fra le mura del Buitoni, Mario Palazzi è riuscito a vincere una partita alla guida del Sansepolcro, retrocesso in anticipo e anche fanalino di coda del girone E di serie D.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: al Buitoni anche il Camaiore esce indenne. Sansepolcro, altra delusione. Niente vittoria per Palazzi Notizie correlate Sansepolcro in bianco contro il Prato. Al Buitoni zero scossoni spacca partitaSANSEPOLCRO 0 PRATO 0 SANSEPOLCRO (4-4-2): Ermini; Brizzi, Baraboglia, Adreani, Cerbella; Polimeni (25’ st Fabozzi), Gennaioli, Omohonria, Di Paola... SERIE D: RESTA NECESSARIA UN’IMPRESA. Sansepolcro dà segni di vita. Il primo punto per PalazziSe la situazione di classifica del Sansepolcro fosse stata migliore, anche in un contesto di medio-bassa classifica, oggi avremmo parlato di un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie D: reti bianche al Buitoni tra Sansepolcro e Camaiore; Banco Latino si gioca l'accesso alla finale della Coppa di Lega Edo Gori; Tabellino partita Vivi Altotevere Sansepolcro vs Aquila Montevarchi 1902; Serie D: il Sansepolcro chiude la stagione al Buitoni contro il Camaiore. Serie D: oggi la sfida al Buitoni col Camaiore. Ma si guarda avanti. Sansepolcro, nuovo ds. Ripartenza con MartiniSANSEPOLCRO Si conclude oggi al Buitoni il calvario di stagione del Sansepolcro che, già retrocesso, riceve un Camaiore destinato al ... sport.quotidiano.net Sansepolcro, reagisci. La carica di CiampelliRimettersi in marcia dopo tre sconfitte consecutive. Per la classifica e anche per sfatare un tabu. Sì, perché il Ghiviborgo è a suo modo una bestia nera del : nei quattro precedenti disputati, sempre ... lanazione.it Un post, 10 euro, una gara di Serie D di un altro girone e una linea sottile tra leggerezza e marchio infamante: il difensore chiarisce. di Marco Stesina #Dilettanti #SerieD - facebook.com facebook Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26 x.com