Promozione Delusione Massa Valpiana la finale è amara | vince il Barberino all’Elmi

Nell'ultimo match dei playoff del girone B di Promozione, si è disputata la finale tra le due squadre che avevano superato le fasi precedenti. La partita si è giocata in un’atmosfera di grande attesa, con tensione palpabile tra i giocatori e il pubblico presente. Alla fine, il Barberino ha conquistato la vittoria, lasciando delusi i tifosi della squadra avversaria, che aveva sperato in un risultato diverso.

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