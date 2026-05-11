Promozione Delusione Massa Valpiana la finale è amara | vince il Barberino all’Elmi

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo match dei playoff del girone B di Promozione, si è disputata la finale tra le due squadre che avevano superato le fasi precedenti. La partita si è giocata in un’atmosfera di grande attesa, con tensione palpabile tra i giocatori e il pubblico presente. Alla fine, il Barberino ha conquistato la vittoria, lasciando delusi i tifosi della squadra avversaria, che aveva sperato in un risultato diverso.

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In un clima di tensione elettrica e grande attesa, si è consumato l’ultimo atto dei playoff del girone B di Promozione. Sul terreno del Massa Valpiana, i padroni di casa cercavano il coronamento di una stagione esaltante, ma a festeggiare al triplice fischio è il Barberino Tavarnelle, capace di imporsi per 2-1 al termine di un finale che ha dell’incredibile. La gara, diretta dall’arbitro Bolognesi di Siena, è rimasta bloccata a lungo in un equilibrio tattico spezzato solo nella ripresa. Mister Madau ha schierato un Massa Valpiana solido, trascinato dall’esperienza di Luci e dalla vivacità di Quilici e Campisi, ma la retroguardia ospite ha retto bene l’urto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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