L’Inter punta su Guglielmo Vicario mentre il Tottenham valuta la cessione di De Zerbi

L’Inter sta valutando l’acquisto di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, con l’obiettivo di rafforzare la rosa nel ruolo di primo portiere. Nel frattempo, il club inglese sta considerando la possibilità di cedere l’allenatore, De Zerbi, anche se non ci sono ancora decisioni ufficiali. La situazione riguarda dunque sia il reparto tra i pali che la guida tecnica delle rispettive squadre.

L’Inter si sta preparando ad accelerare la ricerca del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, con il nazionale italiano che emerge come obiettivo primario per diventare il numero uno a lungo termine del club. I Nerazzurri sono attivamente alla ricerca di un successore del veterano portiere Yann Sommer, che, a 37 anni, dovrebbe passare ad un ruolo di riserva in vista della stagione 202627. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, il ds dell’Inter Piero Ausilio ha seguito attentamente Vicario ed è ora pronto a dare la spinta ai club rivali per assicurarsi la sua firma. L’Inter non è sola nel suo interesse, anche la Juventus ha individuato Vicario come obiettivo chiave quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’Inter punta su Guglielmo Vicario mentre il Tottenham valuta la cessione di De Zerbi Leggi anche: Calciomercato Inter: il Tottenham affonda, focus su Guglielmo Vicario Jamie Redknapp incolpa Guglielmo Vicario per la punizione di Szoboszlai in Liverpool-TottenhamAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Redknapp ha incolpato Guglielmo Vicario per il primo gol subito dal Tottenham contro il Liverpool... Temi più discussi: 2 motivi per cui l'Inter deve preferire Risser a Guglielmo Vicario tra i pali; Calciomercato Inter, sfida tra i pali: il confronto statistico tra Sommer e Vicario; Sommer secondo dietro Vicario: i motivi dietro la scelta dell'Inter; SM - Post-Sommer, Vicario prima scelta ma non mancano le alternative: tutti i nomi. Inter, Sommer pronto a un nuovo ruolo. Vicario nel mirinoLa porta dell’Inter potrebbe vivere un cambiamento significativo nella prossima stagione. Yann Sommer, arrivato per portare esperienza e affidabilità, potrebbe rimanere in nerazzurro, ... tuttojuve.com Inter, il grande ex non è convinto su Vicario: Ci sono portieri miglioriGuglielmo Vicario sembra essere il prescelto per il dopo Sommer, ma non tutti la pensano così: un ex nerazzurro appare perplesso. spaziointer.it #Sommer dovrebbe rimanere all' #Inter e diventare la prossima riserva di lusso In pole c’è Guglielmo #Vicario: Ausilio è pronto ad accelerare per anticipare tutti e ha una valutazione decisamente abbordabile x.com Il club sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto con l'elvetico per fargli fare da dodicesimo alle spalle del futuro titolare, che nelle intenzioni della dirigenza sarà Guglielmo Vicario. Un ruolo da chioccia, da giocatore d'esperienza facebook