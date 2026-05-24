Il governatore campano ha annunciato l’intenzione di candidarsi per un quinto mandato, sfidando le normative regionali che limitano le ricandidature. Intanto, il suo modello politico sta evidenziando segnali di stanchezza, con alcune critiche sulla tenuta del sistema e sui risultati ottenuti. La campagna elettorale si intensifica, mentre si discute sulle possibilità di riforme costituzionali per modificare le regole di ricandidatura. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

Comunali Viaggio a Salerno, tra cemento e turistificazione: quattro porti (e la minaccia del quinto) in dieci chilometri di lungomare Comunali Viaggio a Salerno, tra cemento e turistificazione: quattro porti (e la minaccia del quinto) in dieci chilometri di lungomare «Bisogna fuggire il sonno pomeridiano; esso genera febbre, dolor di capo, catarro e indolenza». Il comandamento non compare in un manuale calvinista. Si trova nel Regimen Sanitatis della Scuola salernitana, che nel Medioevo fu la più importante istituzione medica d’Europa. L’imperativo anti-pennichella dà la misura dell’antica operosità della cultura locale, contrapposta alla rilassatezza che di solito si attribuisce alle genti meridiane. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - De Luca a caccia del quinto mandato. Ma il suo modello mostra la corda

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È FINITA: ME NE VADO DALLA VILLA DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO DI LOLLO CON LA MIA MIGLIORE AMICA

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