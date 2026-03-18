repubblica del congo il presidente sassou nguesso rieletto per un quinto mandato

Il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, è stato ufficialmente rieletto per un quinto mandato. La sua vittoria è stata annunciata dopo le elezioni svoltesi nel paese, con il risultato che conferma il suo incarico attuale. La rielezione si è conclusa con la proclamazione dei risultati ufficiali, che attestano la sua conferma come capo dello Stato.

Sassou Nguesso, 82 anni, governa con il pugno di ferro questo piccolo paese dell’Africa centrale dal 1997, ma complessivamente è stato alla guida per più di quarant’anni. Il suo nuovo mandato scadrà nel 2031. “Denis Sassou Nguesso ha ottenuto 2.507.038 voti, pari al 94,82 per cento del totale”, ha dichiarato il ministro dell’interno Raymond Mboulou alla tv di stato. “Il tasso di partecipazione è stato dell’84,65 per cento”, ha aggiunto. I giornalisti dell’Afp presenti nella capitale Brazzaville avevano però segnalato una bassa affluenza ai seggi. L’Afp non ha però potuto verificare la reale affluenza ai seggi a causa del blocco di internet in vigore dal 15 marzo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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