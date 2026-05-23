Fra' Luca Pacioli e il suo pensiero in una mostra

Oggi a Sansepolcro è stata inaugurata una mostra permanente dedicata a Fra’ Luca Pacioli, figura chiave del Rinascimento. La mostra, intitolata “De Divina Proportione”, si concentra sul suo pensiero e sulla sua influenza, evidenziando il legame tra mito, mistero e armonia nelle scienze del vivente. Sono esposti manoscritti, disegni e oggetti che illustrano il suo ruolo di matematico e umanista. L’evento si propone di approfondire la sua eredità nel campo delle scienze e delle arti.

È stata presentata oggi a Sansepolcro la mostra permanente “De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente”, dedicata alla figuradi Fra’ Luca Pacioli, matematico e umanista tra i più significativi esponenti della cultura rinascimentale e tra i più illustri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Sulle tracce di Piero della Francesca

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