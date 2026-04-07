Il presidente di una squadra di calcio italiana ha commentato da Los Angeles le recenti voci sul possibile ruolo di allenatore della nazionale per un ex tecnico della stessa. Ha affermato che, se gli venisse fatta una richiesta, risponderebbe positivamente. Nel frattempo, si sono fatte avanti anche proposte per il vertice della FIGC, con alcune dichiarazioni che indicano attenzione verso i futuri sviluppi del settore.

Inter News 24 Conte ct della Nazionale? De Laurentiis commenta da Los Angeles le voci sul futuro del tecnico azzurro e lancia la sfida per il vertice della FIGC. Il futuro della panchina dell’ Italia si intreccia inevitabilmente con il destino di Antonio Conte. Dopo il successo ottenuto contro il Milan di Allegri, il nome dell’allenatore del Napoli è tornato a circolare con forza come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo stesso Conte non ha nascosto il proprio orgoglio per l’accostamento alla maglia azzurra, pur ribadendo di avere ancora un anno di contratto e di voler discutere con la società solo al termine dell’attuale stagione sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte CT della Nazionale? De Laurentiis apre: «Se me lo chiedesse direi di sì»

De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia.

Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente…»Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,...

Temi più discussi: Mancini e Conte ct sono due strade percorribili? I loro contratti e quanto guadagnano; Gattuso lascia, chi sarà il prossimo Ct dell'Italia? Conte e Allegri i nomi principali; Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Italia, post Gattuso a chi tocca? Conte o Mancini, per il futuro si guarda al passato.

De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sìDopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ... fanpage.it

Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: «Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione». I motiviL'allenatore del Napoli dopo il sorpasso sui rossoneri si sofferma sulla Nazionale: «Mi lusinga, conosco l'ambiente. Ma adesso sono concentrato sul Napoli, a fine stagione incontrerò De Laurentiis» ... corriere.it

"Prestare Conte alla Nazionale Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe". Il presidente De Laurentiis ha parlato dell'ipotesi di - facebook.com facebook

#Napoli, l'ha vinta #Conte: le mosse che hanno affondato #Allegri e il #Milan x.com