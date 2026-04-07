Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che, a suo avviso, senza gli infortuni che si sono verificati durante la stagione, il Napoli avrebbe potuto conquistare il quinto scudetto. Il presidente della società ha espresso questa convinzione in dichiarazioni pubbliche, sottolineando come gli infortuni abbiano avuto un ruolo determinante nel corso del campionato. La discussione riguarda principalmente l’impatto di questi episodi sulla prestazione della squadra.

Aurelio De Laurentiis è convinto che senza l’assurdo stillicidio di infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto. Ecco le sue parole a RaffaRispo, membro del club Napoli Usa. Le parole di De Laurentiis. Il quarto Scudetto è stato un’esperienza incredibile. È stato un thriller fino all’ultimo minuto; con Conte siamo riusciti a vincere perché è il re delle sorprese. Quest’anno abbiamo avuto molti infortuni, undici o dodici. Suppongo che, senza quelle difficoltà, probabilmente avremmo vinto il quinto. Mai dire mai: c’è sempre anche il prossimo anno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaele Rispo (@raffarispo) L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudetto”

Ghoulam su De Laurentiis: “È un imprenditore importantissimo, probabilmente il migliore oggi nel calcio italiano”Nel corso della lunga intervista a Fanpage di Faouzi Ghoulam, il terzino ex Napoli ha raccontato un inedito Aurelio De Laurentiis.

Manna: “Senza Conte non saremmo terzi né avremmo vinto la Supercoppa. Stiamo pianificando insieme il futuro”Intervistato in esclusiva da SportMediaset, Giovanni Manna ha toccato vari temi concernenti la stagione del Napoli.

Temi più discussi: Italia ancora senza Mondiali, la ricetta di De Laurentiis per ripartire dopo la batosta; Napoli, De Laurentiis: Nel calcio bisogna resettare e non avere paura e vergogna di ripartire da zero; La promessa di De Laurentiis: Fattori imprevedibili condizionano le stagioni, ma resteremo virtuosi; Caso Lukaku, Napoli furioso: potrebbe fare causa per danno di immagine.

De Laurentiis: Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudettoDe Laurentiis è convinto che senza infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto. Ecco le sue parole ... ilnapolista.it

De Laurentiis: Senza infortuni avremmo rivinto il titolo. Ma mai dire mai…Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato direttamente da Los Angeles ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni all'influencer ... iamnaples.it

Aurelio De Laurentiis non ha dubbi: senza tutti questi infortuni, il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto Intervistato da Raffaele Rispo a Los Angeles, il presidente azzurro ha commentato la stagione del Napoli, costellata da difficoltà sotto il punto di vista degli info - facebook.com facebook

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è” John De Laurentiis x.com