Un calciatore ha dichiarato pubblicamente di voler giocare con la Juventus nella prossima stagione. La sua volontà è nota e ora spetta alla dirigenza decidere se avviare concretamente l’operazione. La situazione si muove e le decisioni sono attese nei prossimi giorni. La squadra è in attesa di sviluppi ufficiali su questa possibile operazione di mercato.

di Bruno De Santis Il calciatore ha già preso la sua decisione: vuole la Juventus il prossimo anno, la dirigenza deve scegliere se far partire l’assalto Eppur si muove. Nonostante un campionato ancora tutto da vivere e l’incertezza che c’è ancora sul futuro di Spalletti, la Juventus già pianifica le prime mosse del prossimo calciomercato estivo. Si ripartirà con il tecnico di Certaldo, anche se l’ufficialità del rinnovo non c’è ancora: salvo clamorose sorprese, Spalletti guiderà la formazione bianconera anche il prossimo anno e con la società sta decidendo le priorità in sede di campagna acquisti. Una riguarda il reparto offensivo. Se Vlahovic davvero dovesse restare (il club resta ottimista sul rinnovo), la Juve dovrà aggiungere un altro attaccante al serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - “Voglio solo la Juve”, lo ha già detto ai bianconeri: ora tocca a Comolli

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