daniel perkins fumetti resistenti

Daniel Perkins ha iniziato a disegnare il fumetto This Modern World nel 1983, mentre si trovava in una copisteria di Iowa City e aspettava che qualcuno avesse bisogno di fotocopie.

Incontro A New York dall'artista grafico, in arte Tom Tomorrow, che non smette di disegnare e di fotografare la sua America Daniel Perkins ha iniziato a disegnare This Modern World nel 1983, in una copisteria di Iowa City, mentre aspettava che qualcuno avesse qualcosa da fotocopiare. Quasi quarant’anni dopo, il suo alter ego Tom Tomorrow è ancora lì, ogni settimana, a raccontare l’America che si autodistrugge mentre sorride. Il suo personaggio più celebre è Sparky, un pinguino con gli occhiali da sole che commenta il presente con ironia precisa, clinica. Nella seconda amministrazione Trump, Sparky non ha mai lavorato così tanto. Negli Usa Perkins è una bandiera del fumetto politico indipendente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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