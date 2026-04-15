Tra cinema e fumetti torna all' Arsenale Fumetti & Popcorn

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 15 aprile 2026 - Giunge alla sua dodicesima edizione Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto, e che porta il pubblico a scoprire le novità più interessanti del panorama fumettistico italiano. Prodotta dal Cineclub Arsenale di Pisa, diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, si svolgerà a Pisa da aprile a novembre 2026 presso il Cineclub Arsenale, con una serie di appuntamenti estivi presso La Nunziatina, e si svilupperà attraverso presentazioni di graphic novel, firma-copie, incontri con maestri e giovani talenti della nona arte e proiezioni di cult e classici del cinema, tutti ad ingresso gratuito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tra cinema e fumetti, torna all'Arsenale "Fumetti & Popcorn"

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