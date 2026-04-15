Pisa, 15 aprile 2026 - Giunge alla sua dodicesima edizione Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto, e che porta il pubblico a scoprire le novità più interessanti del panorama fumettistico italiano. Prodotta dal Cineclub Arsenale di Pisa, diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, si svolgerà a Pisa da aprile a novembre 2026 presso il Cineclub Arsenale, con una serie di appuntamenti estivi presso La Nunziatina, e si svilupperà attraverso presentazioni di graphic novel, firma-copie, incontri con maestri e giovani talenti della nona arte e proiezioni di cult e classici del cinema, tutti ad ingresso gratuito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra cinema e fumetti, torna all'Arsenale "Fumetti & Popcorn"

Notizie correlate

Fumetti & PopcornGiunge alla sua dodicesima edizione Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto, e che porta il pubblico a scoprire le...

Torna Pgcomix: cosplay, gaming, musica, fumetti e libri, inclusioni e la FagottaiaPresentato ufficialmente il PgComix 2026 giunto alla quarta edizione e che prenderà il via il prossimo 18 e 19 aprile (sempre con orario 9-19).

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Fumetti e PopCorn 2026 - Pisa; Fumetti & Popcorn; La storia della musica approda al Teatro Repower: la trilogia firmata Stage 11 ad Assago; Pistoia, Giovanni Capecchi vince le primarie nel pd: sfiderà nella corsa a sindaco Anna Maria Celesti.

All’Arsenale Francesco Visto da Liliana Cavani. Incontro con la registaMartedi ultimo appuntamento della sezione cinematografica della rassegna dedicata al santo, promossa da Unipi attraverso ufficio del rettore e Cidic. lanazione.it

AI e città del futuro: al Cinema Arsenale iniziativa sul rapporto tra sviluppo urbano e tecnologiaSarà sull rapporto tra tecnologia e sviluppo urbano l’evento 'Intelligenza artificiale e città del futuro' di Unipi per la Geonight 2026 ... gonews.it

Parigi quadruplicherà il proprio arsenale di droni kamikaze entro il 2030, mentre l'Ue accelera il riarmo tra rapidi progressi nella tecnologia dei droni. Guarda il video #EuXl https://l.euronews.com/EmZy - facebook.com facebook

Giornata Nazionale del Mare all’Arsenale di Venezia Studenti da tutto il Veneto alla scoperta del porto, delle professioni marittime e della cultura del mare Un investimento concreto sul futuro #giornatadelmare #professionimarittime #futuro shorturl.at/q x.com