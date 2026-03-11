Keeper | Oz Perkins spaventa con isolamento e paura pura

La tensione sale a livelli insopportabili nelle immagini in anteprima del nuovo film di Oz Perkins, che porterà nelle sale italiane dal 12 marzo. La protagonista Liz, interpretata da Tatiana Maslany, si trova isolata in una baita mentre un'entità maligna si avvicina minacciosa. L'atmosfera è già densa come nebbia: la donna blocca una porta per tenere fuori una presenza oscura e cerca disperatamente aiuto telefonando ai rinforzi. Il regista torna a spaventarci dopo il successo strepitoso ottenuto con Longlegs, incassando 127 milioni contro un budget iniziale di soli 10 milioni. Il ritorno del maestro dell'orrore psicologico. Oz Perkins conferma la sua capacità unica di generare ansia pura senza bisogno di eccessivi effetti speciali o sangue visivo.