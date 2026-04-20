Billy Costacurta racconta il TSO del figlio Achille | Mi ritrovai la casa piena di persone Sono santi

Billy Costacurta ha raccontato un episodio riguardante il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) del figlio Achille. Ricorda di aver trovato la casa piena di persone in quell’occasione e ha commentato la situazione con parole che sottolineano il suo stato d’animo. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di riflessione personale sulla gestione di momenti complicati legati alla salute del figlio.

Billy Costacurta ricorda cosa accadde quando lui e la moglie Martina Colombari decisero di chiamare l'ambulanza in occasione di una crisi particolarmente violenta del figlio Achille e ricorrere al TSO: "Io lo ricordo come il momento più brutto della mia vita, quello in cui io lascio Achille all'ospedale per un TSO, quando gli devono fare una puntura per calmarlo perché lui sembrava indiavolato".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

“Il TSO di mio figlio Achille è stato il momento più brutto della mia vita. Sembrava indiavolato, dovevano fargli la puntura per calmarlo”: parla Billy CostacurtaPrima Martina Colombari a “Ballando con le stelle“, poi lo stesso figlio Achille al podcast “One More Time” di Luca Casadei, poi Billy Costacurta...

Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille: “Non riuscivo a vederlo in ospedale”Non è la prima volta che Billy Costacurta si lascia andare a confessioni sul figlio Achille: il ragazzo, non è certo un mistero, ha vissuto...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ex Milan, Javi Moreno: Al primo allenamento Costacurta era in smoking, sembrava un matrimonio; Costacurta: Negli anni ’80 giocavamo e facevamo l’amore. Con gli interisti in settimana…; Costacurta racconta il momento più bello e quello più brutto della sua carriera; Billy Costacurta, rivelazioni sul figlio Achille: Non ce la facevo a entrare in ospedale, Martina sì.

Billy Costacurta racconta il TSO del figlio Achille: Mi ritrovai la casa piena di persone. Sono santiBilly Costacurta ricorda cosa accadde quando lui e la moglie Martina Colombari decisero di chiamare l’ambulanza in occasione di una crisi particolarmente violenta del figlio Achille e ricorrere al TSO ... fanpage.it

Billy Costacurta racconta tutto il dolore provato nel vedere star male Achille e la paura più grandeAlessandro Billy Costacurta è l’ospite dell’ultimo episodio di One More Time (OnePodcast) di Luca Casadei. La puntata è disponibile da venerdì 17 aprile e il racconto fatto dall’ex calciatore, è ... ultimenotizieflash.com

“Rimanevo sul campo da calcio un’ora in più” Alessandro “Billy” Costacurta si racconta a One More Time #onemoretimepodcast #lucacasadei #onepodcast #alessandrobillycostacurta facebook

Billy #Costacurta a Sky: “Sebastiano #Esposito sta crescendo bene a #Cagliari. Ha talento. Se inizia a segnare con continuità, può diventare un attaccante da Nazionale e chissà magari fare coppia col fratello Pio” x.com