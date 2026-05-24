Dalila Di Lazzaro a Da noi… a ruota libera | Dopo il dolore ho ritrovato l’amore

Da superguidatv.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalila Di Lazzaro ha raccontato di aver ritrovato l’amore dopo aver attraversato un periodo di dolore. Durante l’intervista nel pomeriggio di “Da noi… a ruota libera”, l’attrice ha parlato apertamente delle sue esperienze personali, condividendo come abbia superato momenti difficili e ricominciato a sorridere. La conduttrice ha ascoltato con attenzione, senza intervenire, lasciando che le sue parole arrivassero direttamente al pubblico.

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Continuano le emozionanti interviste nel pomeriggio di Da noi. a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, su Rai 1, che quest’oggi ha ospitato Dalila Di Lazzaro, ex modella, attrice e scrittrice che ha lavorato con grandi registi e personaggi famosi del mondo della tv italiana come Alberto Sordi. Dalila Di Lazzaro ospite a Da noi. a ruota libera: le sue parole. Quest’oggi Dalila Di Lazzaro a Da Noi. a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1 ha parlato apertamente della sua vita privata e della sua carriera soffermandosi su alcuni aspetti inediti che, grazie alla conduttrice, ha pian piano svelato al pubblico che la segue e la ama. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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