L'attrice ha dichiarato di vivere in uno stato di dolore costante, aggiungendo che il suo malessere è iniziato dopo aver subito un incidente. Ha spiegato che la condizione sembrava migliorare, ma è peggiorata dopo aver ricevuto una dose di vaccino contro il Covid-19. La sua testimonianza si inserisce tra le molte narrazioni di persone che riferiscono effetti avversi dopo la vaccinazione.

Questi occhi, così intensamente celesti ed evocativi, gli occhi di Dalila Di Lazzaro, che lei tende finanche a minimizzare, hanno visto il successo ma anche il dolore, soprattutto quello per la perdita del figlio Christian. E quello che, purtroppo, continua a persistere e a limitare i suoi spostamenti, dovuto a una caduta in motocicletta nel 1997, a Roma, per colpa di una buca sul selciato. L’attrice e modella (altezza: 1,80), di cui fa piacere cogliere una leggera inflessione friulana rimasta, è ambasciatrice e portavoce del dolore neuropatico cronico attraverso un’associazione, Nevra (www.nevra.it). A complicarle la vita ha contribuito anche il vaccino per il Covid. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dalila Di Lazzaro: «Vivo nel dolore, dopo il vaccino un crollo»

Buon compleanno Mario Sechi, Dalila di Lazzaro, Raffaella Fico…Oggi 29 gennaio compiono gli anni: Francesco Bruni, politico; Vieri Quilici, architetto; Luciano Redegalli, ex calciatore Alessandria, Taranto.

Scompare nel nulla, viene ritrovato vivo dopo una settimana intrappolato nel fangoUn uomo, scomparso nel nulla la sera di San Valentino, è stato trovato dopo una settimana in un'area isolata, con il fango fino alle spalle.

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