Da noia ruota libera la rivelazione di Barbara Bouchet | Perché ho aspettato

Barbara Bouchet è tornata a essere ospite di Francesca Fialdini nel programma televisivo

Barbara Bouchet torna protagonista da Francesca Fialdini a Da noi.a ruota libera. Star del cinema, di nuovo sotto i riflettori e lo fa con una nuova consapevolezza. Una rinascita artistica grazie a Finale Allegro, il film diretto da Emanuela Piovano che le è valso il premio come miglior attrice al Bifest di Bari. Un riconoscimento arrivato dopo anni di attesa e determinazione: “Non è mai troppo tardi. Avevo un passato e nessuno credeva in me. Ma ho aspettato, lavorando nel profondo”. La sua carriera, in realtà, non si è mai fermata: “Prima piccoli ruoli, poi finalmente questo film. Io ero già felice per il ruolo. poi quando ho vinto, ancora di più”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da noi...a ruota libera, la rivelazione di Barbara Bouchet: "Perché ho aspettato"

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