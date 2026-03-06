Roma via Ardeatina chiusa dal 9 al 13 marzo tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta

Da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo, via Ardeatina a Roma sarà chiusa al traffico tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta. Durante questo periodo, il transito veicolare sarà consentito solo ai mezzi con destinazione locale. La chiusura riguarda una porzione della strada situata nella zona di via Ardeatina, interessando un tratto importante della viabilità cittadina.

Roma, 6 marzo 2026 – Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, via Ardeatina sarà chiusa al transito veicolare nella tratta tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta, sarà consentito esclusivamente il traffico locale. L'interdizione e le deviazioni saranno indicate dalla cartellonistica. Nei primi giorni di intervento, per avviare le operazioni, sarà necessario procedere alla riprofilatura dei versanti con asportazione delle terre instabili di una scarpata alta oltre 9 metri che per problemi di sicurezza non può essere eseguita in soggezione di traffico. Pertanto, tali lavorazioni richiedono, coma da prescrizioni dei vigili del fuoco, la chiusura al traffico della strada.