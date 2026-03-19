Ancona è la Capitale della Cultura 2028 | comunità e giovani al centro del progetto vincitore

Il 18 marzo 2026, al Collegio Romano, il ministro della Cultura ha annunciato che Ancona sarà la Capitale della Cultura 2028. La decisione è stata comunicata al termine della selezione effettuata dalla Giuria. La città ha ottenuto il riconoscimento, con un progetto che pone al centro comunità e giovani. La scelta ufficiale è stata condivisa pubblicamente durante l’evento.

Cultura 2028. L’annuncio è stato dato il 18 marzo 2026 al Collegio Romano dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine della selezione della Giuria. Nel corso della comunicazione, il ministro ha espresso apprezzamento anche per le altre finaliste — tra cui Forlì, Catania e Tarquinia — sottolineando la qualità complessiva delle candidature. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Il Pd: «Ancona Capitale della Cultura 2028 è possibile. Sosteniamo il progetto»ANCONA – Il Partito Democratico di Ancona sostiene l’iniziativa della Giunta Silvetti di candidare la città a Capitale della Cultura per il 2028, al... Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028: il capoluogo delle Marche vince con il progetto “Questo Adesso”Nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, il ministro Alessandro Giuli ha aperto la busta consegnatagli dal presidente della giuria... Una raccolta di contenuti su Capitale della Cultura Temi più discussi: Capitale italiana della Cultura 2028, Ancona vince il titolo; Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028, vince il progetto Questo Adesso; Ancona sarà la Capitale italiana della italiana 2028; Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028. Capitale della cultura è Ancona: Mirabella Eclano non ce la faIl sogno termina qui. Mirabella Eclano non sarà la Capitale la cultura italiana nel 2028. Il titolo è stato assegnato ad Ancona che ha presentato il dossiere Ancona. Questo adesso. ilmattino.it Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028Ancona ha conquistato il titolo con il dossier Ancona. Questo adesso, un progetto per rendere armonioso il rapporto tra architettura, archeologia e ambiente ... metropolitano.it Ancona Capitale della Cultura 2028, i cittadini: "Occasione di rilancio per la città" - facebook.com facebook Ancona sarà la Capitale italiana della cultura nel 2028 x.com