Porta a porta cambia la raccolta rifiuti il 25 aprile e 1 maggio | tutte le novità

Per le festività di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio, i servizi di raccolta dei rifiuti saranno effettuati secondo il normale programma, anche se alcune aree e quartieri potrebbero vedere modifiche temporanee. Aamps ha comunicato che le variazioni riguarderanno specifiche zone, mentre le operazioni di porta a porta continueranno secondo le date previste. La raccolta si svolgerà regolarmente, con eventuali adattamenti locali.

Aamps fa sapere che per le festività di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio (Festa della Liberazione e dei lavoratori) i servizi di raccolta dei rifiuti saranno realizzati pur prevedendo qualche variazione in alcune aree e quartieri. Di seguito ecco tutte le novità. Festa della liberazione, come.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti, nuovo calendario della raccolta porta a porta. Cosa cambia da aprile Rifiuti, novità per il porta a porta. Da febbraio raccolta un’ora primaA partire da febbraio, saranno introdotte a Vignola alcune modifiche al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Palermo: dal 29 maggio parte il settimo step della differenziata Porta a Porta nel quartiere Noce; Colle degli Ometti e Quarto Alta: dal 20 aprile cambia il calendario della raccolta porta a porta; Differenziata a Palermo, tocca a un'altra zona: cambia la raccolta per 7.800 famiglie; Raccolta differenziata rifiuti: dal 4 maggio stop ai sacchi neri. Raccolta porta a porta, si cambia. Solo due passaggi settimanaliIl nuovo calendario del porta a porta con due raccolte settimanali dell’organico entrerà in vigore lunedì 10 febbraio. La data è stata ufficializzata nell’assemblea sui rifiuti organizzato da Alia ... lanazione.it Casalecchio, il porta a porta che verrà. Come cambia la raccolta dei rifiutiCasalecchio di Reno (Bologna), 5 maggio 2025 – Tutto esaurito e posti solo in piedi stamattina nel centro sociale di Ceretolo, dove alle 10,30 si è svolta la prima delle dodici assemblee pubbliche di ... ilrestodelcarlino.it Torino - Stazione Porta Nuova @Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta. Lo rende noto l'edizione online de La Stampa. La D'Urso attende infatti ancora le scuse per l x.com