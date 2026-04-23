Porta a porta cambia la raccolta rifiuti il 25 aprile e 1 maggio | tutte le novità

Da livornotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le festività di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio, i servizi di raccolta dei rifiuti saranno effettuati secondo il normale programma, anche se alcune aree e quartieri potrebbero vedere modifiche temporanee. Aamps ha comunicato che le variazioni riguarderanno specifiche zone, mentre le operazioni di porta a porta continueranno secondo le date previste. La raccolta si svolgerà regolarmente, con eventuali adattamenti locali.

Aamps fa sapere che per le festività di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio (Festa della Liberazione e dei lavoratori) i servizi di raccolta dei rifiuti saranno realizzati pur prevedendo qualche variazione in alcune aree e quartieri. Di seguito ecco tutte le novità. Festa della liberazione, come.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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