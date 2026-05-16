Ambiente spa estende la raccolta differenziata porta a porta nell' area centrale della città dal 25 maggio
A partire da lunedì 25 maggio, l'azienda di gestione dei rifiuti introdurrà la raccolta differenziata porta a porta nell'area centrale di Pescara. Questa fase rappresenta l'ultima tappa di un progetto di ampliamento del servizio, che interesserà le zone già servite e alcune nuove aree della città. La modifica prevede che i cittadini raccolgano e consegnino i rifiuti differenziati direttamente a domicilio, secondo le modalità stabilite dall'azienda. La comunicazione è stata diffusa attraverso diversi canali nei giorni scorsi.
A partire da lunedì 25 maggio inizierà l'ultima fase di estensione del sistema di raccolta porta a porta nell'area centrale di Pescara. Ad annunciarlo il sindaco Carlo Masci, l'assessore Claudio Croce e i consiglieri di amministrazione della società Ambiente SpA che si occupa della raccolta dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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