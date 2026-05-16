Ambiente spa estende la raccolta differenziata porta a porta nell' area centrale della città dal 25 maggio

A partire da lunedì 25 maggio, l'azienda di gestione dei rifiuti introdurrà la raccolta differenziata porta a porta nell'area centrale di Pescara. Questa fase rappresenta l'ultima tappa di un progetto di ampliamento del servizio, che interesserà le zone già servite e alcune nuove aree della città. La modifica prevede che i cittadini raccolgano e consegnino i rifiuti differenziati direttamente a domicilio, secondo le modalità stabilite dall'azienda. La comunicazione è stata diffusa attraverso diversi canali nei giorni scorsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui