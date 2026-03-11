JP Morgan frena i prestiti | l’AI spaventa il credito privato

JP Morgan ha deciso di ridurre i prestiti nel settore del credito privato, annunciando ai mercati criteri più severi e un approccio più cauto. La banca ha comunicato questa scelta come risposta alle preoccupazioni legate all’intelligenza artificiale e ai rischi associati. La decisione coinvolge anche modifiche nelle politiche di concessione e nella valutazione delle richieste di finanziamento.

La decisione di JP Morgan di restringere l'accesso al credito privato segna una svolta significativa nel panorama finanziario globale, con Jamie Dimon che ha comunicato ai mercati nuovi criteri di prudenza. Questa mossa impatta direttamente il settore del software e le aziende tecnologiche vulnerabili all'avanzata dell'intelligenza artificiale, in un momento in cui il mercato gestisce oltre 2000 miliardi di dollari. L'annuncio arriva mentre il settore del private credit affronta un'ondata di richieste di rimborso da parte degli investitori preoccupati per la qualità dei debiti e l'impatto delle nuove tecnologie. La banca statunitense sta quindi ridimensionando il valore di alcuni prestiti nel proprio portafoglio, segnalando una frenata necessaria per evitare rischi sistemici.