Da noi a ruota libera oggi in tv | Michele Bravi e gli altri ospiti della puntata
Oggi in tv va in onda una nuova puntata di “Da noi... a ruota libera”, un programma che propone interviste con vari ospiti. Tra loro, ci sono cantanti e personaggi pubblici che condividono esperienze di vita, impegni lavorativi e momenti significativi. La puntata include anche racconti personali che hanno il potere di coinvolgere emotivamente gli spettatori. La trasmissione si svolge con un taglio diretto e senza approfondimenti giudiziari.
Racconti personali, impegni professionali e storie capaci di emozionare per il nuovo appuntamento con “Da noi. a ruota libera”. Il programma condotto da Francesca Fialdini riapre le porte del suo salotto con una puntata che ci parla di spettacolo, musica, cinema e testimonianze di vita fuori.🔗 Leggi su Today.it
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