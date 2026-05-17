Il salotto pomeridiano di Rai 1 è pronto a riaprire le sue porte per un nuovo e atteso appuntamento con Francesca Fialdini al timone di Da noi. a Ruota Libera. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in sinergia con Endemol Shine Italy, lo show si conferma uno spazio privilegiato per esplorare le parabole umane e i bivi esistenziali di chi ha saputo reinventarsi con determinazione. L’appuntamento per seguire queste storie di riscatto è fissato, come sempre, per oggi, domenica 17 maggio a partire dalle ore 17.20, sia sul primo canale della TV di Stato sia in streaming su RaiPlay. Ricchissimo e variegato il parterre di ospiti che si alterneranno in studio durante la puntata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Noi... a Ruota Libera, Fiordaliso e Rosanna Banfi tra gli ospiti del 17 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti del 17 maggio 2026: Fiordaliso, Vecchioni e le emozioni del pomeriggio RaiLa domenica televisiva di Rai 1 torna a intrecciare musica, emozioni e storie di vita con Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, due programmi che...

Leggi anche: Da noi… a ruota libera, oggi domenica 17 maggio: gli ospiti di Francesca Fialdini

In bocca al lupo a @RaiUno, @francifialdini per la 29?° Puntata di #DaNoiARuotaLibera NON MANCATE MI RACCOMANDO Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com

A Da Noi… a Ruota Libera su Rai 1 tra gli ospiti: Fiordaliso e Rosanna BanfiNuovo appuntamento con Francesca Fialdini e Da noi… a Ruota Libera, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 17 ma ... corrierenazionale.it

'Da noi... a ruota libera': Fiordaliso e Rosanna Banfi tra gli ospiti di Fialdini'Da noi... a ruota libera' accoglie Fiordaliso, Rosanna Banfi e il cast di 'Un futuro aprile' con Francesca Fialdini ... it.blastingnews.com

[ALL] Qual è il miglior gioco di Zelda 3d? reddit