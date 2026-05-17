Da Noi a Ruota Libera Fiordaliso e Rosanna Banfi tra gli ospiti del 17 maggio
Il salotto pomeridiano di Rai 1 è pronto a riaprire le sue porte per un nuovo e atteso appuntamento con Francesca Fialdini al timone di Da noi. a Ruota Libera. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in sinergia con Endemol Shine Italy, lo show si conferma uno spazio privilegiato per esplorare le parabole umane e i bivi esistenziali di chi ha saputo reinventarsi con determinazione. L’appuntamento per seguire queste storie di riscatto è fissato, come sempre, per oggi, domenica 17 maggio a partire dalle ore 17.20, sia sul primo canale della TV di Stato sia in streaming su RaiPlay. Ricchissimo e variegato il parterre di ospiti che si alterneranno in studio durante la puntata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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