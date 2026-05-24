Da lunedì su Rai Radio 3 il radiodramma di Vinicio Capossela

Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, alle 17 circa, Rai Radio 3 trasmetterà un radiodramma scritto e interpretato da Vinicio Capossela. La produzione sarà programmata ogni giorno in questa fascia oraria. La messa in onda si concluderà venerdì 29 maggio.

Roma, 24 mag. (askanews) – Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio su Rai Radio 3, alle 17 circa, andrà in onda in cinque puntate Sotto il bosco di latte, opera con voci liberamente ispirata al testo di Dylan Thomas Under Milk Wood, prodotta da La Cupa e da Rai Radio3 e realizzata da Vinicio Capossela a partire da un’idea di Renato Striglia. Presentato in anteprima il 13 maggio nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino organizzata da Rai Radio3 all’Auditorium Rai Arturo Toscanini, il radio-racconto si potrà ascoltare per intero il 3 giugno alle 20.30 all’interno del programma Radio 3 Suite e poi sarà disponibile per due mesi su Rai Play Sound. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Vinicio Capossela: dal 25 al 29 maggio in onda su Rai Radio3 il radiodramma “Sotto il Bosco di Latte”Dal 25 al 29 maggio sarà trasmesso su Rai Radio3 il radiodramma “Sotto il Bosco di Latte”.

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