Curva Sud e tifosi del Milan in protesta | Furlani vattene | PM

I tifosi della curva Sud del Milan hanno manifestato contro l'amministratore delegato della società, chiedendone le dimissioni. La protesta è stata documentata con un video inviato da Stefano Bressi, inviato di Pianeta Milan. La contestazione si è svolta in modo visibile e pubblico, con i sostenitori che hanno espresso chiaramente il loro disappunto nei confronti della dirigenza.

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I tifosi del Milan contestano l'AD Giorgio Furlani. Ecco il video della protesta dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi A Giorgio Furlani i tifosi del Milan contestano il lavoro e i risultati dall'addio di Paolo Maldini in poi. 441 milioni di euro spesi in tre stagioni per conquistare una sola Supercoppa Italiana con il distacco con le capoliste sempre più alto (58 punti). Il video del corteo dal'inviato (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro) per Pianeta Milan Stefano Bressi .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Curva Sud e tifosi del Milan in protesta: “Furlani vattene” | PM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Curva Sud Milano in azione durante la partita contro il Sassuolo Notizie correlate Curva Sud e tifosi del Milan inizia la protesta: “Furlani vattene” | PM LiveIl Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in... Curva Sud e tifosi del Milan finita la protesta: “Furlani vattene” e cori chiarissimi | PMIl Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in... Argomenti più discussi: Crisi Milan, i primi segnali (pacati ma decisi) di contestazione: striscioni anti-società fuori dalla sede; Seicento posti vi aspettano in Curva Sud e stasera primo tempo al Bar dello Stadio; Roma, i tifosi non dimenticano Ranieri e attaccano i Friedkin: Peggior proprietà della nostra vita, andate via; Il Verona attende il Como: i tifosi annunciano una festa per la retrocessione.