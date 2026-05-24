Cuore Union Brescia all’Arechi di Salerno un eurogol di Crespi firma l’1-1
L’Union Brescia ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Salernitana nella semifinale playoff di Serie C. Crespi ha segnato un gol da fuori area che ha pareggiato il vantaggio iniziale dei padroni di casa. La gara si è giocata all’Arechi di Salerno, con i biancazzurri che hanno mostrato determinazione e resistenza. Il risultato lascia aperte le possibilità di qualificazione per entrambe le squadre in vista della sfida di ritorno.
L’Union Brescia torna da Salerno con un risultato che lascia apertissimo il discorso qualificazione. Nell’andata della semifinale playoff di Serie C finisce 1-1 contro la Salernitana, al termine di una gara intensa e giocata con coraggio dai biancazzurri, capaci di tenere testa ai campani anche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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