Cuore Union Brescia all’Arechi di Salerno un eurogol di Crespi firma l’1-1

Da bresciatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Union Brescia ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Salernitana nella semifinale playoff di Serie C. Crespi ha segnato un gol da fuori area che ha pareggiato il vantaggio iniziale dei padroni di casa. La gara si è giocata all’Arechi di Salerno, con i biancazzurri che hanno mostrato determinazione e resistenza. Il risultato lascia aperte le possibilità di qualificazione per entrambe le squadre in vista della sfida di ritorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Union Brescia torna da Salerno con un risultato che lascia apertissimo il discorso qualificazione. Nell’andata della semifinale playoff di Serie C finisce 1-1 contro la Salernitana, al termine di una gara intensa e giocata con coraggio dai biancazzurri, capaci di tenere testa ai campani anche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Union Brescia, Crespi decide il match: volano i playoff!L'Union Brescia ha vinto contro l'Inter Under 23 grazie a un gol di Crespi, assicurandosi il secondo posto in classifica.

Inter U23 Union Brescia, la rete di Crespi condanna i nerazzurri e spegne il sogno playoffNell’ultima giornata di campionato, la squadra Under 23 dell’Inter ha perso in casa contro l’Union Brescia.

Temi più discussi: ELEGANZA E ATTACCAMENTO: IN PASSERELLA SFILA SANTI SPA; Cuore Union Brescia all’Arechi di Salerno, un eurogol di Crespi firma l’1-1 - BresciaToday; La storia ricomincia, il third kit dell’Union è un ritorno alle origini; Salernitana-Union Brescia, probabili formazioni e dove vedere la partita: l''Arechi' spinge i granata nella notte della memoria.

Il Rigamonti all’Union Brescia fino al 2029: poi il nuovo stadio?La Loggia approva il bando per la concessione triennale dell’impianto sportivo cittadino. Resta in sospeso il progetto da oltre 55 milioni per il restyling della struttura. quibrescia.it

Strisce arancio-bleu e Leonessa sul cuore. L'Union Brescia ritorna alle originiRitorno al passato in casa Brescia, anzi Union Brescia, che ha presentato quest'oggi la terza maglia per questa stagione. Si tratta di una divisa a strisce verticali arancio-blu che ricorda la prima ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web